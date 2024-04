Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de patru ani de cand Valerie a murit, dar familia inca nu știe ce s-a intamplat cu adevarat. Soția și sora lui vor sa se faca dreptate, dupa ce li s-a spus ca barbatul și-ar fi gasit sfarșitul in urma unui accident de munca.

- O moarte suspecta a starnit revolta in Romania. O femeie, internata la Spitalul Obregia, a fost gasita moarta in curte. Familia Victoriei cere explicații și face acuzații la adresa cadrelor medicale, despre care a spus ca au neglijat-o pe pacienta, deși avea nevoie mare de ajutor din cauza problemelor…

- Lucian a murit in urma cu o luna. Parinții lui, Mariana și Gica, susțin ca s-ar fi intamplat ceva, de fapt, in ziua in care tanarul a fost gasit decedat. Li s-a spus ca a cazut din picioare, dar familia spune ca nu avea probleme de sanatate.

- Soțul Mioarei ar fi murit in condiții suspecte. A plecat la munca in strainatate, cu gandul sa asigure un trai mai bun familiei, dar ar fi fost gasit decedat in hainele de munca. Femeia crede ca, de fapt, s-ar fi intamplat ceva imediat dupa ce a ajuns in strainatate.

- In urma cu o zi, Costel spunea ca fratele lui, Minel, ar fi fost ucis și ca deja banuiește cine i-ar fi facut rau. Ieri, un alt caz a fost semnalat de la un telespectator. In luna martie 2020, tatal lui Ion a fost gasit fara suflare la 18 km distanța de locul unde Minel a murit.

- Au trecut aproape trei ani de cand Monica, o tanara in varsta de 26 de ani din Iași, a fost gasita fara suflare in fața blocului in care locuia impreuna cu iubitul ei. Chiar daca, la momentul respectiv, s-a spus ca ar fi vorba de un accident, asta pentru ar fi cazut de la etajul 6, lucrurile ar fi stat…

- Cornel Dinicu ii banuiește pe doi dintre angajații lui ca ar fi dat foc pensiunii, incendiu in urma caruia opt oameni au murit. Soțul femeii pe care patronul Cornel Dinicu o suspecta susține ca și-a parasit familia și ca a plecat impreuna cu amantul in strainatate, iar mai apoi au ajuns la pensiunea…

- Gheorghe nu mai are liniște de cand mama lui a murit, asta pentru ca ar fi sfarșit in condiții suspecte. La 92 de ani, barbatul spune ca mama lui avea grija de ea singura, dar sora și iubitul ei i-ar fi pus gand rau femeii.