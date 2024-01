Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a pensiunii, care se afla acolo cu soțul, a povestit ce s-a intamplat in noaptea incendiului. Incendiul de la Ferma Dacilor a pornit de la mansarda. Acest lucru a fost confirmat de cei doi angajați ai pensiunii, despre care patronul, Cornel Dinicu, spune ca ar fi vinovați pentru izbucnirea…

- Un angajat de la Ferma Dacilor a facut declarații explozive in cazul dezastrului de la pensiune. A venit cu o noua ipoteza, care ar putea sa confirme declarațiile lui Cornel Dinicu. Iata ce a vazut și ce știe despre tragedie. Marturisirile sale ar putea sa rastoarne intreg cazul.

- Dupa ce Marcela și-a acuzat cumnatul ca a ucis-o pe sora ei, o alta vecina face dezvaluiri șocante. Femeia susține ca știe mai multe detalii despre problemele dintre cei doi. Vecina spune ca a auzit de certurile dintre ei și ca Fanel a batut-o de mai multe ori, inclusiv in ziua in care a murit.

- Apar noi informații in cazul incendiului de la Ferma Dacilor. Noul avocat al patronului pensiunii unde opt persoane și-au pierdut viața, dupa ce flacarile au cuprins imobilul, a dezvaluit ca exista trei martori cu identitate protejata care urmeaza sa depuna marturie ca incendiul din a doua zi de Craciun…

- In cazul incendiului de la Ferma Dacilor, loc in care au murit opt persoane, au aparut inca doi suspecți. Cornel Dinicu a menționat despre doi angajați din Republica Moldova, iar ipoteza a fost preluata de anchetatori. In cadrul emisiunii Acces Direct, avocatul Radu Georgescu a oferit mai multe detalii…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Acces Direct au fost facute dezvaluiri in exclusivitate din ancheta incendiului devastator de la Ferma Dacilor in care opt persoane și-au pierdut viața.

- O ancheta dificila, care abia a inceput, dar care a scos deja la iveala ca Ferma Dacilor a primit turisti, ani de zile, fara acte de functionare si fara autorizatie de constructie.Potrivit u nor surse judiciare , patronul Cornel Dinicu ar fi furat curent, neavand un contract oficial de furnizare energie…

- Din ce motiv l-ar fi sunat Costinel Cosmin Zulem, cel considerat „capul” gruparii in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, pe Ilie Sitariu. Ies la iveala noi detalii șocante cu privire la seara in care afacertistul a fost ținta celor trei ucigași. Ce informații au fost oferite in cadrul ediției…