Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinicu a fost plasat in arest la domiciliu de judecatori și se afla intr-un apartament din Sectorul 1 al Capitalei. Ancheta continua, insa. Procurorii așteapta rezultatele expertizelor. In tot acest timp, Dinicu nu are voie sa ia legatura cu martorii din dosar și nici cu familiile celor 8 victime…

- Dupa ce Tribunalul Prahova a hotarat inlocuirea masurii preventive a arestului la domiciliu cu libertatea pentru Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor implicat in tragicul incident soldat cu opt decese, acesta și-a facut prima declarație publica.

- La aproape doua luna de la tragedia produsa la Ferma Dacilor, magistrații au luat o decizie, astfel ca, patronul de la Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, va fi plasat in arest la domiciliu. Decizia de eliberare din arestul preventiv și plasarea sa la domiciliu, a fost data azi de Judecatoria Prahova. Patronul…

- Procurorii spun ca patronii firmei „Ferma Dacilor” ar fi instalat ilegal panouri fotovoltaice și ar fi mințit compania de electricitate cu privire la numarul dispozitivelor. Concret, in documente erau declarate de șapte ori mai puține panouri, informeaza Digi24. Potrivit probelor de la dosar, Cornel…

- Functionara care se ocupa de urbanism in cadrul primariei comunei Gura Vadului, suspectata ca a eliberat autorizatii de intrare in legalitate a constructiilor complexului turistic Ferma Dacilor fara a fi facut verificarile necesare, a fost scoasa din arest preventiv, fiind plasata sub control judiciar.Magistratii…

- Incendiul de la Ferma Dacilor a pornit de la mansarda. Confirma acest lucru si cei doi angajati despre care patronul complexului, Cornel Dinicu, spune ca ar fi vinovati pentru izbucnirea flacarilor.Ei au povestit la Antena 3 CNN ca dormeau si ca au fost treziti de cearta dintre doi soti, cazati la pensiune.…

- Magistratii Judecatoriei Ploiesti au admis in parte, miercuri seara, propunerea de arestare preventiva formulata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova pe numele controversatului om de afaceri Cornel Dinicu, cel care infiintase si care administra, in fapt, complexul turistic Ferma…

- Rasturnare de situație in cazul familiei lui Catalin Cherecheș: soacra merge in arest preventiv, iar socrul in arest la domiciliuCurtea de Apel Targu Mures a desfiintat partial, miercuri, incheierea penala a Tribunalului Mures si a decis ca soacra lui Catalin Chereches sa ramana in arest preventiv,…