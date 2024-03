Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela nu mai are liniște de aproape trei ani, de cand fiul ei i-a spus ca pleaca la munca, in București. Tanarul urma sa se angajeze in Pipera, dar de atunci nu mai știe nimeni de el. Ionuț avea 27 de ani atunci cand a disparut, iar de curand, ar fi fost gasit fara suflare in Germania.

- Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție 273 locuri de munca vacante in strainatate: Germania – 32 locuri de munca: tehnician in mecatronica auto, muncitor in productie, tehnician service, mecatronist, lucrari in productie,, tehnician electronist, fizioterapeut, sudor; Finlanda –…

- Scandal de poporții intre vecini! Dupa o lunga perioada in care ar fi trait un adevarat coșmar in propria ei casa, Simona a decis sa iși spuna povestea la Acces Direct. Femeia din Ialomița il acuza pe vecinul ei ca i-a terorizat familia. Iata ce s-a intamplat și ce replica ii da vecinul!

- Potrivit ISU Buzau, pompierii buzoieni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Stalpu.La fata locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autocisterna, o descarcerare si o ambulanta SMURD.La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se…

- Florin se afla la munca in strainatate, acolo unde a și murit. Soția lui, Tanța, crede ca barbatul ar fi sfarșit in condiții suspecte. A fost gasit intr-un vestiar, la locul de munca și i-a spus ca, de fapt, a facut infarct.

- O romanca din Germania a postat pe TikTok imagini cu cateva dintre produsele alimentare „ciudate”, gasite intr-un supermarket din Germania, potrivit Știri Diaspora. Videoclipul sau a starnit valuri de reacții.

- O femeie in varsta de 52 de ani a trait șocul vieții sale. Totul a inceput frumos intre ea și iubitul pe care l-a cunoscut prin intermediul rețelelor sociale, insa, cu timpul, barbatul a devenit din ce in ce mai violent. Femeia il acuza pe cel care i-a fost partener timp de trei ani de zile ca i-ar…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Italia, in urma cu puțin timp. Doua mașini au intrat in coliziune, iar pe scaunul din dreapta al uneia dintre ele se afla Ionuț. Tanarul de 25 de ani a murit in condiții cumplite, in urma impactului. Vestea i-a sfașiat de durere pe apropiații lui.