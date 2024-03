Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Retegan și fiica ei au fost prezente in platoul Neatza cu Razvan și Dani, intr-o ediție speciala de 8 martie. Cele doua au vorbit despre relația lor speciala, dar și despre viitorul proiectului Gașca Zurli.

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, explica faptul ca Romania nu a inclus aproape niciodata controversata autostrada Comarnic Brașov intre proiectele finanțate din bani europeni. Valean arata ca Romania a cautat mereu alte surse de finanțare, iar rezultatul este ca dupa 20 de ani de…

- Instanța a luat o decizie neașteptata! Spitalul din Suceava este obligat sa plateasca daune morale de aproape 1 milion de euro, dupa ce un bebeluș a murit. Copilul s-a stins din viața din cauza unei batcerii contactate in spital. Iata ce suma record vor primi parinții.

- PSD afirma categoric ca fostul premier Dacian Cioloș este principalul vinovat pentru situația critica in care se afla Romania in litigiul cu firma care deține dreptul de exploatare miniera la Roșia Montana. „Indiferent de decizia pe care o va comunica instanța internaționala pana la 10 februarie 2024,…

- Presupusa crima a profesorului de matematica ar fi avut loc in plina pandemie, cand era stare de urgența, cand nu se putea ieși din casa decat cu declarație pe proprie raspundere, dar și cu un motiv foarte bine intemeiat. Unde ar fi putut sa plece el in plina pandemie cand era interzis tututor sa iasa.…

- Valentin a ramas vaduv in urma cu cațiva ani, iar de atunci iși crește singur fiica și un nepot. In prezent, barbatul a ramas fara cei doi copii, dupa ce au fost luați de cei de la Protecția Copilului și duși in centre de plasament diferite.

- Luminița este mama a patru copii. Unul dintre ei ii face insa mari probleme. Mai exact, este vorba despre fiica ei in varsta de 20 ani care ar fi disparut de acasa in noaptea de joi spre vineri. Femeia crede ca tanara ar fi fost dusa sa se prostitueze.

- Scandal fara precedent intre Geta și vecinul ei! Femeia nu mai are liniște și susține ca se afla in razboi cu cel care locuiește langa gardul ei. Geta susține ca vecinul a pus otrava pe langa gard și le-a dat la caini cu spray paralizant in ochi. Iata de la ce a pornit totul intre ei!