Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Monicai, tanara de 26 de ani care a fost gasita moarta, a devenit tot mai mediatizat. Familia acesteia considera ca iubitul ar fi ucis-o, impingand-o de la balconului apartamentului in care locuiau, la etajul șase. Dupa spusele barbatului, ea ar fi amenințat, in mod repetat, ca iși va lua viața.

- Preotul Petrica Leascu, martorul cheie in dosarul in care arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este cercetat penal in calitate de inculpat pentru cumparare de influenta, este audiat, luni, la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) Constanta.Leascu a declarat la sosirea la DNA ca este pentru a doua…

- Fetița, in varsta de 9 ani, care a fost gasita moarta intr-un apartament din Galați, a fost ucisa de mama ei! Vecinii susțin ca au auzit mai multe țipete infioratoare de copil. Ce s-ar fi intamplat in locuința respectiva cu o noapte in urma. Micuței i-ar fi fost administrate, de asemenea, și unele medicamente.…

- Ziaristul batut cu bestialitate de Securitatea lui Nicolae Ceaușescu și eliberat la 22 decembrie '89 a facut dezvaluiri incendiare despre Revoluția din Decembrie 1989. Ies la iveala informații interesante. Cine a tras in noi dupa 22? Au fost securiștii teroriști? Au tras spionii sovietici?…

- Cinci persoane din cele 6 reținute de CNA pe 29 noiembrie, fiind invinuite de comiterea actelor de corupție la eliberarea permiselor de conducere, au fost plasate in arest preventiv, pentru 30 de zile. O alta persoana urmeaza a fi cercetata in stare de libertate. Decizia a fost luata de magistrații…

- Intr-o tragica descoperire, o femeie de 43 de ani din comuna Ganeasa, județul Olt, a fost gasita decedata in locuința sa. Soțul a anunțat autoritațile, iar echipa operativa de la Secția de Poliție Rurala nr. 6 Ganeasa a sosit la fața locului. Inițial considerata o posibila cauza naturala a decesului,…

- Intr-o tragica descoperire, o femeie de 43 de ani din comuna Ganeasa, județul Olt, a fost gasita decedata in locuința sa. Soțul a anunțat autoritațile, iar echipa operativa de la Secția de Poliție Rurala nr. 6 Ganeasa a sosit la fața locului. Inițial considerata o posibila cauza naturala a decesului,…