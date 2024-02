Stiri pe aceeasi tema

- Un martor cheie a aparut in ancheta cu privire la moartea Ginei, femeia de afaceri din Targu Mureș. Barbatul a vorbit cu Aurel, iubitul acesteia, și a aflat mai multe detalii, intr-un moment tensionat.

- Moartea ingrozitoare din care a trecut Gina ridica mai multe semne de intrebare. Familia ei il acuza pe iubitul ei, Aurel, deoarece barbatul a profitat de mai multe ori și ii cerea bani in mod constant. Sora victimei a facut mai multe declarații importante.

- La opt luni de la moartea Ginei, familia vrea sa se faca dreptate. Cele doua surori spun ca, in urma anchetei, nu s-au aflat detalii importante despre ceea ce s-a intamplat și ca nici nu s-ar fi facut audieri, dar principalul suspect și cel care a gasit-o fara suflare este chiar iubitul ei, Aurel.

- Gina a murit in urma cu opt luni, in apartamentul ei din Targu Mureș. Acum, la aproape un an de la tragedie, familia nu are liniște și il acuza pe iubitul femeii ca i-ar fi facut ceva. Erau impreuna de aproape doi ani, timp in care partenerul ei ar fi influențat-o negativ.

- Caz ingrozitor in Vaslui. O femeie a fost ucisa in timp ce se afla in casa amantului ei. Conform primelor informații, femeia ar fi fost omorata cu un topor. Tragedia s-a produs in urma cu o noapte, iar femeia a fost descoperita fara suflare.

- Dosarul cu privire la moartea Monicai, tanara de 26 de ani care a cazut de la etajul șase al unui bloc, nu a fost finalizat. Iubitul ei, avocatul Sebastian Felecanu a fost plasat in arest la domiciliu și susține ca femeia l-a amenințat ca va recurge la un gest extrem din cauza lui. Un martor cheie face…

- Fosta soție a președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Tișe, a fost gasita decedata in locuința sau din Cluj-Napoca. Camelia Veronica Tișe, fosta soție a presedintelui Consiliului Judetean Cluj, in varsta de 47 ani, a fost gasita decedata in locuinta situata in Cluj-Napoca, potrivit Realitatea…

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineața in județul Botoșani, pe raza localitații Ipotești, unde un barbat a intrat intr-un copac de pe marginea drumului și a ramas incarcerat. Ulterior, la locuința șoferului a fost gasit cadavrul soției sale, scrie Monitorul de Botoșani.