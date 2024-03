Ce semnificație are ziua de 1 martie Ce semnificație are ziua de 1 martie. Este 1 martie, insa ce semnificație are aceasta zi pe langa faptul ca este prima zi de primavara? In Romania, pe 1 Martie, romanii celebreaza sarbatoarea Martisorului, dar și victoria primaverii asupra iernii. Semnificația zilei este insa una cu mult mai veche. In timpul geto-dacilor, anul nou incepea la 1 martie. Astfel, luna Martie era prima luna a anului. Calendarul popular la geto-daci avea doua anotimpuri: vara si iarna. Referitor la marțișor, pe care il folosim și astazi, acesta era atunci un fel de talisman menit sa poarte noroc, oferit de anul nou… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

