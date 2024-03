Babele de martie. Ce semnificație au, de fapt Babele de martie. Ce semnificație au, de fapt. Odata cu primavara trebuie sa ne alegem și babele. Ce semnificație au insa acestea? Inca din cele mai vechi timpuri, poporul roman asociaza zilele cuprinse intre 1 si 9 martie cu babele, simbol al valorilor familiale traditionale si garantie a vietii vesnice. De asemenea, in credinta populara, babele sunt inzestrate cu puteri magice, care le permit sa influenteze starea vremii. Totodata, babele de martie mai vestesc și venirea primaverii. Astfel, tradiția spune ca in aceste zile Baba Dochia, cea care aduce iarna incepe sa-si dea jos cele 9 cojoace,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

