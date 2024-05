Stiri pe aceeasi tema

- Economie Noutați privind plata subvenției de 100 euro pentru sectorul vegetal și sectoarele suin și avicol mai 10, 2024 09:35 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) va demara in perioada urmatoare plata subvenției de 100 euro/hectar, ajutorul pentru sectorul vegetal pe cadrul de criza…

- "Asa cum am promis, fermierii vor primi 100 euro/hectar, respectiv 100 euro pentru UVM la porc si pasare. Fermierii vor primi acesti bani chiar daca plafonul estimat initial pentru plata despagubirilor va fi depasit. In acest sens avem in vedere o suplimentare a bugetului, pentru a asigura cuantumul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata pentru fermieri, in aceasta saptamana, suma totala de aproximativ 1,5 miliarde de lei, a anuntat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, inforemaza AGERPRES . „In aceasta saptamana, APIA a autorizat la…

- ”Nu am discutat cu domnul Lupu, este o chestiune care tine nemijlocit de activitatea interna la Ministerul Agriculturii., Sincer, chiar nu am avut timp sa discutam despre acest aspect si nu vreau sa speculam”, a declarat Nicolae Ciuca, miercuri, intrebat despre demiterea directorului APIA, liberalul…

- Ionuț Lupu, directorul general al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), a fost demis, marți seara, de catre ministrul Agriculturii, Florin Barbu, intr-un context tensionat. Conducerea APIA va fi preluata de catre fostul director general, Cornel Turcescu, inainte ca Ionuț Lupu sa…

