Reacția lui Marcel Boloș după acuzațiile de manipulare bursieră Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, reacționeaza in fața acuzațiilor aduse privind manipularea bursiera. Ministrul a ieșit, sambata, intr-o conferința de presa, in care a vorbit despre procesul Roșia Montana. Ministrul de resort a anticipat depunerea de contestații in urma caștigului Romaniei in acest controversat proces și a raspuns acuzațiilor de manipulare bursiera care s-au adus. Confruntat cu declarațiile anterioare privind posibila pierdere a procesului, Boloș a justificat pesimismul, menționand ca a analizat toate scenariile posibile. Ce spune Marcel Boloș despre victoria Roșia Montana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

