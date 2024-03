Ariton acuza firma Gabriel Resources de speculații bursiere și lipsa de implicare in proiectul minier de la Roșia Montana, fiind al doilea fost ministru care lanseaza acuzații similare. Fostul ministru al Economiei, Ion Ariton, a adus in atenție teoria manipularii bursei in cazul Roșia Montana, declarand sambata pentru Agerpres ca firma Gabriel Resources nu ar fi avut intenția reala de a exploata aurul, ci de a obține bani din speculații bursiere. Ariton a subliniat ca lipsa organizarii de șantier și a utilajelor aduse demonstreaza ca nu s-a urmarit activitatea de exploatare, ci speculații financiare.…