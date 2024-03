Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Arbitraj Comercial International de la Washington a anuntat Ministerul de Finante ca Romania a castigat procesul in dosarul Rosia Montana, doi arbitri au votat pentru Romania, unul a votat impotriva, informeaza Ziarul Financiar.

- Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a declarat ca, in acest moment, exploatarea aurului in Romania pe baza tehnologiei cu cianuri se poate considera un caz inchis, legislatia in domeniu fiind extrem de complexa si greu de respectat. “Putem sa consideram cazul Rosia Montana si exploatarea aurului…

- Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a declarat, sambata, pentru Agerpres, dupa anuntarea verdictului in cazul Rosia Montana, ca, in acest moment, exploatarea aurului in Romania pe baza tehnologiei cu cianuri se poate considera un caz inchis.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat verdictul in procesul Rosia Montana, referindu-se la faptul ca, dupa noua ani de procese, Romania obtine o decizie definitiva si prin munca Ministerului de Finante.

- Catalin Drula, președintele USR, reacționeaza vehement dupa ce Romania a caștigat procesul arbitral impotriva Gabriel Resources, in cazul Roșia Montana. Drula acuza PSD și PNL ca au propagat o falsa isterie privind iminența unei infrangeri la ICSID, pentru ca ar fi urmarit caștiguri la bursa. Liderul…

- BRK, casa majora de brokeraj bursier, divulga ca detine peste 1 milion de actiuni emise de compania canadiana Gabriel Resources, cu putin timp inainte ca Romania sa isi afle decizia in dosarul Rosia Montana, asteptarea fiind ca tarii sa ii fie impuse despagubiri substantiale la plata. Brokerul BRK…

- Decizie in procesul pentru Roșia Montana: Romania are o strategie de negociere a despagubirilor, dar n-o poate comunica Decizia in procesul pentru Roșia Montana urmeaza sa fie comunicata Guvernului, dar intre timp, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, susține ca Romania are o strategie de negociere a…

- Intrebat cum va acoperi Romania un gol de miliarde daca pierde procesul de la Tribunalul de Arbitraj al Centrului pentru Solutionarea Litigiilor privind Investitiile, premierul Marcel Ciolacu a spus ca scandalul cu intrarea Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO a aparut pentru a face loc unui nou partid…