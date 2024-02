Stiri pe aceeasi tema

"Pe Mircea Geoana? Noi avem o problema cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Daca vedem ca aceste doua partide se unesc impotriva pericolului extremist și fac mitinguri și comaseaza alegeri, orice opțiune din partea noastra este in picioare.O sa fac orice ține de mine sa dinamitez acest sistem nenorocit.

- Liderul AUR, George Simion, a fost intrebat daca Mircea Geoana ar fi o opțiune pentru a fi candidatul AUR la alegerile prezidențiale. In prima faza, Simion a spus ca nu este o opțiune Mircea Geoana, dar apoi a nuanțat raspunsul și a explicat ca ia in calcul orice opțiune care ii va ”trimite acasa pe…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, cum a lucrat, ca sef al Armatei, cu secretarul general adjuncr al NATO, Mircea Geoana.”Foarte bine. Si comunic cu domnul Mircea Geoana de fiecare data pe probleme care vizeaza aspectele legate de…

- Victor Ponta, consilier onorific al premierului, a catalogat AUR ca fiind o „sperietoarea” prin care „toti trebuie sa stea impreuna, claie peste gramada, sa nu vina AUR peste ei”. In ceea ce privește alegerile prezidențialele , acesta a declarat ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, poate sa caștige daca…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Mircea Geoana se situeaza pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale, cu 26,2%, urmat de Marcel Ciolacu, Diana Sosoaca, George Simion si Nicolae Ciuca, releva datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Daca Geoana nu candideaza, primul loc ii revine lui Ciolacu, cu…

