- Mai multi inalti oficiali rusi au avut reactii virulente vineri, dupa ce un responsabil american a indicat joi ca presedintele american Joe Biden a dat in sfarsit unda verde Ucrainei sa loveasca tinte pe teritoriul rus, langa orasul Harkov.

- Rușii fac pregatiri pentru deschidera unui nou front in nordul Ucrainei, a declarat ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, pentru Reuters. La mai mult de 27 de luni dupa lansarea invaziei in Ucraina, Rusia isi suplimenteaza desfasurarea de efective si echipamente pe front, spune ministrul ucrainean,…

- Uniunea Europeana a aprobat utilizarea veniturilor din activele inghețate ale Bancii Centrale a Rusiei pentru a ajuta Ucraina, datorita careia Kievul va primi 3 miliarde de euro doar in 2024. Ministrul ceh de externe Jan Lipavsky a anunțat acest lucru pe rețeaua de socializare X, menționind ca 90% din…

- Armata ucraineana descrie situația de pe front ca fiind „tensionata, dar sub control”, intr-un raport transmis duminica seara. La randul lui, președintele Volodimir Zelenski a precizat ca forțele ucrainene și-au intarit pozițiile in Harkov. Luni dimineața, Ucraina a anunțat ca a doborat 29 de drone…

- Ministrul britanic de Externe David Cameron a declarat ca Ucraina are dreptul de a folosi armele furnizate de Londra pentru a lovi tinte din interiorul Rusiei si ca depinde de Kiev daca va face acest lucru. "Ucraina are acest drept. Asa cum Rusia loveste in interiorul Ucrainei, puteti intelege foarte…

- Kremlinul a declarat miercuri ca Rusia isi va extinde si mai mult "zona-tampon" din interiorul Ucrainei, daca Kievul primeste de la Statele Unite rachete ATACMS cu raza de actiune mai lunga, care ii permit sa loveasca mai adanc in interiorul Rusiei, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Ministrul de Externe al Ungariei susține ca liderii UE și ai NATO, precum și politicienii de stanga din SUA, aduc riscul unui nou razboi mondial, prin faptul ca ofera sprijin militar Ucrainei. Ministrul de Externe de la Budapesta, Szijjarto Peter, este un colaborator apropiat al premierului Viktor Orban,…

Razboi in Ucraina, ziua 766. Neințelegerile dintre democrați și republicani din Congres privind pachetul de sprijin militar destinat Ucrainei, de 60 de miliarde de dolari, a facut Ucraina „sa dea inapoi" pe front, a declarat președintele Volodimir Zelenski