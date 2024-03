A fost găsită vaca care poate revoluționa tratamentul pentru diabet: Produce insulină umană în lapte Descoperire revoluționara care ar putea schimba complet modul in care este tratat diabetul. O echipa de cercetatori a modificat genetic o vaca bruna din Brazilia pentru a produce insulina umana in laptele sau. Noua descoperire ar putea face ca insulina sa fie mult mai accesibila și mai ieftina pentru cei care au nevoie de ea, conform Mediafax. Cercetatorii au introdus o gena umana in ADN-ul vacii, care determina glandele mamare ale vacii sa produca proinsulina. Proinsulina este transformata apoi in insulina activa in organismul uman. "Scopul nostru a fost sa producem proinsulina,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

