Stiri pe aceeasi tema

- No, in sfarșit am capatat oareșceva materiale de campanie de la Partidul Verticala Noua, partid mai cunoscut prin insemnul V9, lucru menit sa induca in eroare electoratul de la birtul din apropierea blocului unde șed io, ca electoratul ala o auzat numa de V33, care-i ceva vodca, și de V1 și V2, care…

- A aparut și prima (probabil și ultima) broșura in care Liviu Marian Pop, mai cunoscut sub numele de scena „PLM” sau „Genunche”, ne spune ca ce o sa faca iel daca o sa-l votam ca sa ne fie el baci in Baia Mare vreo patru ani. Din startu’ inceputului, PLM ne anunța ca iel ii primul candidat validat in…

- Daca mere ceva bine in țara asta, apoi alea-s farmaciile. Dupa ce Atac la Cenzura o publicat rezultatele unui sondaj facut in Maramureș, liberalii s-o așezat la coada sa cumpere antidepresive, ca disperarea-i mare. Atac la Cenzura scrie ca rezultatul dezastruos al liberalilor reflecta nemulțumirea maramureșenilor…

- La manșa tur a barajului cu Csikszereda (luni, 20 mai, ora 20:00), dinamoviștii așteapta cea mai mare asistența din ultimii ani, fiind deja anunțați peste 30.000 spectatori pe cel mai mare stadion al țarii. O saptamana mai tarziu dupa meciul de pe Arena Naționala, „cainii” se deplaseaza la Miercurea…

- Horia Tecau (39 de ani), antrenorul selecționatei Romaniei pentru Billie Jean King Cup, viseaza ca fetele antrenate de el sa devina campioane mondiale dupa ce s-au calificat la tuneul final de la Sevilla. ...

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Generala a municipiului Bucuresti, Catalin Cirstoiu, a exclus luni o retragere a sa din cursa pentru fotoliul de primar. „Daca stam sa o luam asa, orice lucru care apare intr-un moment are caracter temporar. Din punctul meu de vedere, m-am inscris intr-o lupta pentru…

- Rocsana Contraș continua campaniile de ajutor a celor mai puțin norocoși și a inceput campania „Dar de la iepuraș”, in care vrea sa ajute copii cu ocazia sarbatorilor pascale. „Chiar daca mai sunt 3 saptamani pana la sarbatori și mini vacanța de 1 Mai, noi incercam sa ne mobilizam din timp. Urmeaza…

- Romania are mașina ”ei” electrica! Prima mașina electrica produsa in Romania a fost prezentata, zilele trecute, la Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu, in cadrul unei manifestari stiintifice dedicate noilor tehnologii. Florin Dehelean, unul dintre investitori, a declarat ca mașina…