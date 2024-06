Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Poliției Romane a declanșat o ancheta dupa ce Diana Șoșoaca, candidata la primaria generala a Capitalei și la alegerile europarlamentare, s-a filmat pe motocicleta unui polițist de la Biroul Autostrazi, care lucreaza in județele Arad și Timiș.

- Ancheta in Poliție dupa ce imagini cu senatoarea Diana Șoșoaca pe motocicleta de serviciu a unui agent de poliție au aparut pe rețelele sociale. Potrivit unui comunicat transmis joi, „conducerea IGPR condamna ferm orice asociere a unui angajat cu o persoana aflata in campanie electorala”, scrie digi24.ro…

- UPDATE: Polițistul care i-a imprumutat motocileta Dianei Șoșoaca este cunoscut pe rețelele sociale. Este vorba despre Valer Kovacs de la Poliția Autostrazi. Polițistul din Timișoara este unul dintre fanii declarați ai senatoarei, dupa cum se vede din imaginile surprinse de echipa de campanie a lui…

- Ancheta dupa ce Diana Șoșoaca s-a filmat in uniforma militara, pe o motocicleta a Poliției. Centrul de Informare și Relații Publice al IGPR anunța ca se vor face verificari in cadrul instituției dupa ce candidatul SOS Romania la Primaria București, Diana Șoșoaca, s-a filmat in uniforma, pe o motocicleta…

- Ancheta in Poliție dupa ce imagini cu senatoarea Diana Șoșoaca pe motocicleta de serviciu a unui agent de poliție au aparut pe rețelele sociale. Potrivit unui comunicat transmis joi, „conducerea IGPR condamna ferm orice asociere a unui angajat cu o persoana aflata in campanie electorala”.

- Echipa de campanie a Dianei Șoșoaca a postat joi pe rețelele de socializare un clip video in care senatoarea folosește o motocicleta a Poliției Romane. Oficialii IGPR au dispus o ancheta interna pentru a stabili condițiile in care un ofițer de poliție i-a permis senatoarei sa-i foloseasca vehiculul. …

- Silvestru Sosoaca a fost condamnat definitiv joi, 11 aprilie, de Curtea de Apel Bucuresti la plata unei amenzi penale de 18.000 lei pentru ultraj, dupa ce in luna decembrie 2021 a lovit un politist. Acesta venise sa aplaneze un conflict in timpul unui interviu acordat de Diana Sosoaca unei echipe italiene…