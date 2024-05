Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat ca maine incepe campania electorala pentru alegerile din data de 9 iunie. De la acel moment, se aplica toate regulile specifice in privinta actiunilor si materialelor de propaganda permise. Potrivit reglementarilor in vigoare, in campania electorala este interzisa…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, are un fermier preferat, care a facut acum pasul in politica romaneasca. Reprezentantul Guvernului a scris totul pe Facebook, dupa cum puteți vedea in randurile urmatoare. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a venit…

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, are vești bune. In urma vizitei delegației Guvernului Romaniei in Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU), vede „Un nou drum pentru Romania prin dezvoltarea de proiecte pentru agricultura, zootehnie și procesare”. Florin Barbu scrie, intr-o postare…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca au inceput lucrarile de modernizare la amenajarea Sadova-Corabia, un proiect important prin care se combatm fenomenul de deșertificare din Lunca Dunarii. „Se executa lucrari de reabilitare și investiții pe 20 de canale și in trei stații de pompare care…

- Autoritațile au ajuns la concluzia ca nu prea se poate face agricultura fara un sistem performant de irigații, așa ca s-a inceput reabilitarea canalelor vechi și au inceput sa fie facute altele noi! Ministrul Agriculturii a facut o promisiune! Sistemul de irigații al lui Ceaușescu a inceput sa fie refacut,…

- Autoritațile au ajuns la concluzia ca nu prea se poate face agricultura fara un sistem performant de irigații, așa ca s-a inceput reabilitarea canalelor vechi și au inceput sa fie facute altele noi! Ministrul Agriculturii a facut o promisiune! Sistemul de irigații al lui Ceaușescu a inceput sa fie refacut,…

- Intr-o intervenție directa la Antena 3, Cristian Popescu Piedone, candidatul pentru funcția de primar al Primariei Municipiului București, a vorbit despre strategia sa de campanie, subliniind prezența icoanei Sfantului Gheorghe și determinarea de a continua lupta electorala. Intrebat despre prezența…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca sambata si duminica oamenii ies cu copiii, merg la cumparaturi, se recreeaza. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, exprima opoziția fața de ideea de a inchide hipermarket-urile in zilele de sambata și duminica, in scopul de a favoriza micii comercianți.…