Fructele mai scumpe decât cuprul. O tonă se vinde cu 9.000 de dolari Trendul ascendent al prețurilor la cacao a continuat și in ziua de luni, cand tona de boabe de cacao a depașit pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari. Aceasta evoluție are loc in contextul ingrijorarilor legate de posibile deficite de aprovizionare pe piața, iar producatorii de ciocolata sunt in cautarea de surse sigure de materie prima, relateaza Bloomberg, citeaza Agerpres. Cotatiile futures au crescut cu aproape 50% numai in luna martie si aproape s-au dublat comparativ cu nivelul inregistrat la inceputul anului. Recoltele slabe provocate de conditiile meteo nefavorabile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

