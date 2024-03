Vremuri de dietă. Preţurile la cacao s-au dublat Sunt vremuri de dieta! Cotatiile futures la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, ceea ce va majora costurile dulciurilor pentru consumatori si ii va trimite pe producatorii de ciocolata sa caute materie prima, transmite Bloomberg . Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de la New York a urcat pana la 8.394 de dolari tona, cel mai ridicat nivel atins vreodata. Arborii de cacao din vestul Africii, cea mai importanta regiune pentru culturile de cacao, au fost afectati de boli si o serie de fenomene meteo extreme, ceea ce ar putea crea al treilea an de deficit de aprovizionare la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

