Probleme în paradis: Ciocolata va fi mai scumpă! Piața dulciurilor pe baza de cacao a fost zguduita de o creștere semnificativa, prețurile futures la cacao dublandu-se in ultimele trei luni. Aceasta scumpire este un moment critic pentru industria dulciurilor, prevestind majorari de prețuri pentru iubitorii ciocolatei, la nivel global. Problema este la sursa Explicația din spatele acestei creșteri bruște se regasește in dificultațile intampinate de cultivatorii de cacao din vestul Africii. Aceasta regiune este cea mai importanta pentru aprovizionarea mondiala. Problemele includ boli ai arborilor de cacao și diverse fenomene meteo extreme. Impactul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

