Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de dosare constituite la nivelul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) in 2023 a urcat la 758, de la 658 in 2022, cel al solutionarilor amiabile a scazut la 555... The post LITIGII BANCARE Beneficii obținute de consumatori de la Centrul de Solutionare a…

- Vești proaste pentru iubitorii de deserturi! Prețul ciocolatei va exploda in toata lumea, din cauza lipsei producției de cacao. Aceasta a fost afectata de fenomenul El Nino, care a pus stapanire pe aproape toata lumea, in urma cu cațiva ani. Previziunile sunt sumbre.

- Prețul tonei de cacao atinge un nivel record, deoarece El Nino afecteaza culturile din Africa de Vest. Joi, prețurile la cacao pe piața de marfuri din New York au atins un nou maxim istoric de 5.874 de dolari (4.655 de lire sterline) pe tona.

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna decembrie 2023, comparativ cu noiembrie 2023, o scadere de 0,9% in Uniunea Europeana (UE) si un declin de 0,8% in zona euro... The post PREȚURI IN UE Cum sta Romania in UE la prețurile productiei industriale? first appeared…

- Ingrediente pentru blat:- 6 oua;- 150 grame faina;- 30 grame cacao;- 120 grame zahar;- 30 ml apa;- 10 grame zahar vanilat;- 1 praf de sare.Ingrediente pentru crema:- 400 ml smantana pentru frișca;- 100 ml lapte;- 120 grame ciocolata…

- Cotația la cacao a depașit pragul de 3.760 de lire sterline pe tona, stabilind un record absolut in istoria comerțului. Dupa cum relateaza Report, acest lucru este evidențiat de datele bursei ICE Futures. Astazi, contractele futures de cacao pentru luna martie LCCc1 au costat 3.748 de lire sterline…

- Contractul de achizitie vizeaza 3.364 de pachete cadou pentru copiii din municipiu cu ocazia sarbatorilor de iarna Pachetul contine: croissant cu umplutura de cacao si alune, baton cu crema de cacao, glazura de ciocolata si napolitana, baton de ciocolata cu lapte, snack uri cu mix de seminte, biscuiti…

- Cu o aroma puternica și un gust inconfundabil, cafeaua poate fi ingredientul vedeta dintr-o prajitura. Mai jos iți oferim cateva idei pentru a face acasa prajituri cu cafea, dar și alte rețete pentru dulciuri ce au in compoziție cafea.Gustul aromat al cafelei se imbina perfect cu un aluat pufos și așa…