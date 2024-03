Record! Boabele de cacao, mai scumpe decât cuprul Este record! Tendinta de crestere a cotatiilor la cacao a continuat luni, tona de boabe cacao depasind pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la un posibil deficit de aprovizionare se raspandesc pe piata, iar producatorii de ciocolata cauta sa isi asigure materia prima de care au nevoie, transmite Bloomberg . Cotatiile futures au crescut cu aproape 50% numai in luna martie si aproape s-au dublat comparativ cu nivelul inregistrat la inceputul anului. Recoltele slabe provocate de conditiile meteo nefavorabile si pagubele provocate de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

