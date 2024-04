Stiri pe aceeasi tema

- ”Calea Crucii” 2024 – procesiune organizata de Biserica Greco-Catolica, pe strazile din Blaj. Traseul și programul evenimentului ”Calea Crucii” 2024 – procesiune organizata de Biserica Greco-Catolica, pe strazile din Blaj. Traseul și programul evenimentului Conform tradiției, Biserica Greco-Catolica…

- Pelerini din toata țara au venit la Manastirea Radu Voda din Capitala pentru a asista la procesiunea religioasa de Florii. Enoriașii s-au inchinat in biserica și s-au rugat pentru bunastarea familiilor lor."Fiind mai multi rugamintile sunt auzite altfel si iti da o stare de bine", spune un perlerin. "Suntem…

- In aceasta perioada a sarbatorilor pascale, Catedrala Mitropolitana din Timișoara le prezinta credincioșilor programul liturgic, oferindu-le oportunitatea de a participa la slujbele tradiționale și de a se pregati spiritual pentru celebrarea Invierii Domnului.

- Romanii vor avea o minivacanța de șase zile la inceputul lunii mai, cand se sarbatoresc 1 Mai – Ziua Muncii și Paștele ortodox. Pentru ca sarbatorile pascale cad, anul acesta, foarte aproape de 1 Mai – zi libera prin lege, Guvernul a hotarat ca bugetarii sa fie liberi și pe 2 mai, astfel incat sa se…

- Saptamana aceasta este sarbatorita Saptamana Mare in randul credincioșilor catolici. Știm ca pentru catolici, Paștele este cea mai importanta sarbatoare din calendarul creștin. Iata ce tradiții și obiceiuri se respecta in Duminica Invierii!

- In acest an, Pastele catolic este sarbatorit pe 31 martie, cu mai bine de o luna inaintea celui ortodox. Emaramures va prezinta programul slujbelor religioase savarsite in Saptamana Mare in principalele biserici romano-catolice din Maramures. Biserica Romano-Catolica “Sfanta Treime” (Tintirim) Baia…

- VIDEO Floriile și Confirmarea la Biserica Reformata Calvina din Alba Iulia: Trei tineri au depus marturie despre credința lor, intr-o sarbatoare majora a intregii comunitați Floriile și Confirmarea la Biserica Reformata Calvina din Alba Iulia: Trei tineri au depus marturie despre credința lor, intr-o…

- Astazi, 24 martie, biserica romano-catolica sarbatorește Duminica Floriilor, zi care marcheaza inceputul Saptamanii Mari, saptamana Patimilor si Mortii Domnului Iisus Christos, in care serviciile religioase se vor celebra dupa un program special, conform timpului liturgic. Inainte de Sfanta Liturghie…