Stiri pe aceeasi tema

- Operaționalizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (SIIASC) aduce modificari importante in modul in care este generat Codul Numeric Personal (CNP) al cetațenilor romani. CNP-ul, alcatuit din 13 cifre, in mod tradițional, include un cod de doua cifre (JJ) care indica…

- Odata cu operaționalizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila, un element de noutate il reprezinta generarea codului numeric personal, anunța Ministerul Afacerilor Interne.

- Odata cu operaționalizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila, un element de noutate il reprezinta generarea codului numeric personal. Ministerul Afacerilor Interne a facut sambata precizari in ceea ce privește generarea codului numeric personal. Codul numeric personal…

- Vremea este capricioasa in Romania, potrivit avertismentelor meteorologilor. Dupa o perioada in care ploile și temperaturile scazute au dominat peisajul, acum soarele iși face simțita prezența, aducand cu el valori termice apropiate de cele din plina vara

- Cetatenii din municipiile Cluj-Napoca, Constanta, Slobozia, Iasi, Deva, Sibiu, Timisoara si judetul Ilfov pot obține certificate de nastere si deces și in format digital, la cerere. Potrivit Ministerului de Interne, punerea in functiune a Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare…

- Reguli noi la pasapoarte : Livrarea documentelor prin curier se poate face la orice adresa. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus in consultare publica un proiect prin care se dorește modificarea regulilor de livrare a pașapoartelor prin curier . Noul proiect de hotarare al MAI , exclude limitarea…

- Se schimba perioada de valabilitate a permiselor auto. Modificari ale Codului Rutier, adoptate de Senat Se schimba perioada de valabilitate a permiselor auto. Șoferii din Romania vor trebui sa iși schimbe permisele de conducere dupa noi reguli, potrivit unui proiect de lege aprobat marți de Senat. Astfel,…