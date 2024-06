Stiri pe aceeasi tema

- Paul McCartney, membru al legendarei trupe The Beatles, a intrat in clubul miliardarilor, devenind primul muzician britanic care a strans o astfel de avere, potrivit clasamentului anual intocmit de Sunday Times, care a confirmat totodata tendinta de scadere a numarului de miliardari din Regatul Unit,…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In…

- Cristina Cioran spune adevarul despre presupusa avere pe care Alex Dobrescu ar fi primit-o de la mama lui. Vedeta a oferit mai multe declarații importante și cu privire la relație dintre fostul iubit și mama sa, iar problemele de sanatate ale femeii i-au modelat intreaga viața.

- In aprilie 2024, o configurație astrala excepționala promite o ploaie de bani pentru anumite semne zodiacale, potrivit astrologilor. Cu toate acestea, aceasta mana cereasca nu va fi rezultatul intamplarii. Zodiile cu stea in frunte in aprilie 2024 Trei nativi sunt norocoșii acestei perioade proaspera,…

- Mai exact, dupa creșterea temperaturilor din ultima perioada, reprezentanții companiei au transmis incheierea sezonului de incalzire.„Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta incheierea sezonului de incalzire 2023 - 2024, avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare din…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In editia de astazi,…

- Astazi se implinesc 7 ani de cand Ileana Ciuculete s-a stins din viața. Ce s-a intamplat cu averea regretatei artiste de muzica populara. De unde a luat cantareața boala care i-a adus moartea repede.

- Europarlamentarul PNL a amintit despre momentul crizei din 1938, cand numarul austriecilor care munceau in Romania era de circa 65.000, dar și de acțiunile trupelor conduse de Iuliu Maniu in Viena in 1918. Rareș Bogdan, lecții de istorie pentru Karl Nehammer Rareș Bogdan s-a declarat intristat de faptul…