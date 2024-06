Stiri pe aceeasi tema

- Ramore de la iUmor și Denisa Dragan au semnat actele de divorț in urma cu puțin timp. Soția actorului a facut mai multe dezvaluiri cu privire la mariajul lor, vorbind despre schimbarile care s-au produs intre ei odata cu venirea pe lume a bebelușului lor.

- Deși au spus ca au divorțat amiabil, Denisa Dragan scoate „artileria grea” impotriva lui Remus Iosub. Fosta partenera de viața a lui Ramore de la iUmor a facut acuzații grave la adresa lui. Iata ce a spus despre fostul ei soț, dupa ce au ajuns la separare!

- Dupa mulți ani in care nu și-au vorbit și mulți le-au crezut dușmance, iata ca acum are loc și marea impacarea. Fosta soție a unui fotbalist de la noi și actuala au devenit prietene și in exclusivitate pentru Spynews.ro avem și declarații. Ce le-a apropiat pe cele doua și cum au decis sa puna punct…

- Divorțul dintre Denisa Dragan și Ramore este mai dificil decat s-ar fi crezut. Soția lui Remus Iosub a facut declarații acide despre ceea ce ar trai in aceste momente, din cauza lui. Ii este teama ca Ramore ar putea sa ii ia copilul și ar fi fost chiar și amenințata de el!

- Ramore și Denisa Dragan au confirmat in urma cu cateva saptamani ca au decis sa divorțeze, dupa ce, inainte de acest moment, cei doi au dat de ințeles ca nu mai formeaza un cuplu. Inca soția lui Remus Iosub a dat de ințeles ca este pregatita de un nou capitol in viața ei, de aceasta data o etapa mai…

- Mihai Neșu, in varsta de 41 de ani, a decis sa spuna tot adevarul despre divorțul sau, dupa ce s-a zvonit ca fosta soție, Maria, l-a parasit in urma accidentului grav din 2011. Fostul fotbalist a spus cum au stat lucrurile, de fapt. Mihai Neșu a dat carțile pe fața despre divorțul de soție La […] The…

- Actrița Nouria Nouri a acceptat, zilele trecute, in romantica vacanța din Veneția, cererea in casatorie a iubitului ei, Radu, nimeni altul decat fostul concurent de la ”Tu urmezi!”, show tv prezentat de Dan Negru la Kanal D. Ea ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre importantul și emoționantul…

- Denisa Dragan a confirmat divorțul de Ramore de la iUmor. Fosta partenera de viața a caștigatorului emisiunii de la Antena 1 a facut primele declarații despre separare. Iata ce a marturisit aceasta prin intermediul rețelelor de socializare!