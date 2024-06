Stiri pe aceeasi tema

- Elena și Valentin au avut parte de o discuție serioasa la Mireasa, sezonul 9. Ea s-a plans de faptul ca nu gasește ințelegere din partea lui in perspectiva faptului ca ea a trait o experiența traumatizanta.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 22 mai 2024, din casa Mireasa - Capriciile Iubirii a fost una relaxanta și plina de emoții pentru concurenții din emisiune. Valentin și Elena au implinit o luna de relație. Iata cum au sarbatorit cei doi indragostiți!

- Elena i-a spus iubitului ei ca se simte deranjata cand Valentin interacționeaza cu Antonia. In emisia live de Mireasa de pe 13 mai 2024 au fost difuzate imagini cu interacțiunea dintre foștii iubiți.

- Elena a recunoscut ca are o oarecare teama sa vorbeasca deschis cu Valetin. Ce a marturisit concurenta, in cea mai noua ediție a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Iata ce au discutat cei doi.

- Antonia, Cristina și Elena au ajuns in cursa pentru eliminare! Cele trei concurente au incarcat regulamentul casei, astfel ca acum sunt nevoite sa convinga publicul sa le ajute sa ramana in continuare in emisiune. Concurentele nu vor sa plece acasa, iar vestea le-a dezamagit.

- In emisia live de Mireasa de pe 3 aprilie 2024 Simona Gherghe i-a invitat pe Elena și pe Valentin sa meraga alaturi de ea intr-un loc retras, departe de ochii celorlalți concurenți. Motivul a fost difuzarea unui material sensibil cu fata.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 1 aprilie 2024, a emisiunii Mireasa - Capriile Iubirii de la Antena Stars a adus multe emoții in casa. Delia și Liviu sunt intr-o relație de astazi! Cei doi concurenți de la Mireasa și-au dat frau liber sentimentelor și s-au sarutat la petrecerea de sambata. Iata…

- Valentin i-a povestit Antoniei ca nu are o relație buna cu tatal sau, dupa ce l-a pus in mai multe situații neplacute in trecut. Domnul Orlando a intrat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, la 5 ani de cand nu a mai vorbit cu fiul sau.