Stadiul lucrărilor la Autostrada A1 Sibiu – Piteşti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prezinta stadiul lucrarilor pe sectiunea Tigveni – Curtea de Arges a Autostrazii A1 Sibiu – Pitesti, anuntand ca a fost sapat peste un kilometru de tunel. Stadiul de executie a lucrarilor pe acest tronson este 30%. ”Lucrari pe santierul sectiunii 4 (Tigveni – Curtea de Arges) din cadrul Autostrazii A1 Sibiu – Pitesti. Au fost sapati 1095 metri la tunelul de la dealul Momaia: 625 de metri – galeria dreapta; 470 de metri – galeria stanga”, anunta CNAIR pe pagina sa de Facebook. Lungimea sectiunii este de 9, 86 km, iar antreprenor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

