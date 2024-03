Stiri pe aceeasi tema

- 13 total views …despre drumul express Ramnicu Valcea – Tigveni. In urma cu 2 ani de zile, PNL Valcea, prin președinte Buican Cristian, emitea un comunicat de presa in care menționa ca „realizarea unui drum express care sa lege municipiul Ramnicu Valcea de autostrada Pitești – Sibiu a intrat in linie…

- Bogdan Popa si Codrut Dinu se pregatesc, la Cluj-Napoca, pentru debutul echipei nationale de baschet masculin a Romaniei in pre-calificarile Cupei Mondiale din 2027, „tricolorii” urmand sa joace, astazi, de la ora 19:00, in „BTArena”, cu nationala Luxemburgului. Va fi primul meci al noului selectioner,…

- Un proiect ambițios al autoritaților, așteptat de romani de ani de zile, va insemna distrugerea catorva zeci de gospodarii. Ioan Mohanu ramane fara casa și teren dupa ce Statul i le-a luat ca sa faca autostrada. Barbatul iși striga disperarea. Proiectul autostrazii Pitești – Sibiu inghite zeci de gospodarii…

- Antrenorul echipei de baschet seniori a CSM Petrolul Ploiesti, Mihai Popa, va face parte din staff-ul noului selectioner al Romaniei, Mihai Silvasan, care a preluat echipa nationala la finalul anului trecut, inlocuindu-l pe israelianul Michael Gorke. Popa va ocupa functia de antrenor secund, alaturi…

- A inceput organizarea de santier pe tronsonul 3 Cornetu – Tigveni al Autostrazii Sibiu – Pitesti. Este vorba despre autostrada care trece muntii si face legatura dintre Tara Romaneasca si Ardeal, realizata de asocierea de firme Webuild SPA – Tancrad SRL. Secțiunea 3 Cornetu –Tigveni are o lungime de…

- Pe secțiunea 4 Curtea de Argeș – Tigveni se lucreaza la unul dintre cele mai lungi tuneluri de pe autostrada Sibiu - Pitești. Este primul tunel de autostrada, sapat in stanca, care se afla in construcție in Romania

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a realizat un scurt raport al activitaților Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „2023, un an bun pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere in Romania! Bugetul #CNAIR pentru anul 2023 a fost de 12,7 miliarde lei, bani pe care i-am cheltuit…