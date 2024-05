Stiri pe aceeasi tema

- In vederea desfașurarii celei de-a XII-a ediții a Targului Produs de Cluj la Gherla, circulația rutiera in oraș va suferi unele modificari. Astfel, incepand de miercuri, 22 mai, ora 18:00 și pana pe 27 mai, ora 18:00 vor fi inchise circulației rutiere urmatoarele tronsoane: – intersecția strazii Bobalna…

- In vederea desfașurarii celei de-a XII-a ediții a Targului Produs de Cluj la Gherla, circulația rutiera in oraș va suferi unele modificari. Astfel, incepand de miercuri, 22 mai, ora 18:00 și pana pe 27 mai, ora 18:00, vor fi inchise circulației rutiere urmatoarele tronsoane: intersecția strazii Bobalna…

- „Gusturi” din intreaga Romanie vor fi prezente și in acest an la Targul Produs de Romania de la Cluj. Evenimentul va avea loc pe platoul Salii Sporturilor „Horia Demian”, de joi, 9 mai și pana duminica, 12 mai, intre orele 10:00 și 22:00. Pe parcursul celor patru zile vor avea loc demonstratii gastronomice,…

- Piața construcțiilor rezidențiale din Cluj traverseaza o perioada dificila, in condițiile in care numarul autorizațiilor eliberate in primele doua luni ale anului este in scadere, comparativ cu perioada similara a anului trecut.

- Patronul CFR-ului, Ioan Varga, a batut palma cu Dan Petrescu și-l așteapta sa revina din Coreea de Sud pentru a prelua echipa. CFR Cluj și-a revenit rapid dupa umilința din Cupa Romaniei, 0-4 cu divizionara secunda Corvinul, servindu-i o corecție severa Rapidului: 4-1! Patronul Ioan Varga s-a ințeles…

- Firma Digital Slots din Lugoj se ocupa de jocuri de noroc. Compania are mai multe de lucru in țara, printre care și la Gherla și Dej. La locațiile din Gherla pacanelele nu erau conectate la sistemul Oficiului Național al Jocurilor de Noroc (ONJN) așa ca angajații achitau caștigurile daca aveau sau nu…

- Primarul Emil Boc, un mare fan al tenisului, a reacționat dupa ce Simona Halep a reușit sa obțina reducere suspendarii din tenis și poate juca.”Lumina intotdeauna invinge Intunericul!Ne bucuram atat de mult pentru Simona Halep! Simona Halep revine pe teren!! Te așteptam la Cluj, in iunie, la…

- Vremea calda de la sfarșit de saptamana i-a stimulat pe oameni sa treaca la obișuintele incendieri de terenuri, pentru a scapa de vegetația uscata. Incepand de vineri au fost mai multe apeluri la 112 care au anunțat incendii de vegetație in județul Cluj. Duminica seara o sesizare a venit din apropiere…