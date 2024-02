Stiri pe aceeasi tema

- Nationalele Nigeriei si Coastei de Fildes s-au calificat, miercuri, in finala Cupei Africii pe Natiuni si se vor infrunta pentru trofeu duminica, la Abidjan, informeaza news.ro.Nigeria a invins in semifinale de Africa de Sud, scor 5-3 in urma loviturilor de departajare. La finalul prelungirilor,…

- Cupa Africii pe Națiuni se apropie de faza finala. Nigeria - Africa de Sud și Coasta de Fildeș - DR Congo sunt semifinalele competiției. Partidele vor avea loc pe 7 februarie. Egipt era una dintre naționalele cu pretenții inainte de acest turneu final, dar parcursul naționalei a lasat de dorit. Fara…

- Mali – Coasta de Fildeș 1-2 a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Diakite a marcat in minutul 120+2 si si-a dus echipa in semifinalele competitiei. A fost nebunie totala și in meciul dintre Capul Verde și Africa de Sud. Ronwen Williams a fost eroul naționalei sale și a aparat 4 lovituri de departajare.…

- Cupa Africii pe Natiuni: RD Congo si Nigeria s-au calificat vineri in semifinale, trecand in sferturi de Guineea, respectiv Angola, informeaza news.ro.RD Congo a invins Guineea cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Mbemba ’27, Wissa ’65 (penalti) si Masuaku ’82. Pentru Guineea a inscris Bayo,…

- Meciurile RD Congo – Guineea 3-1 si Nigeria – Angola 1-0 au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Cele doua partide conteaza pentru sferturile de finala ale Cupei Africii pe Națiuni. Congo si Nigeria si-au obtinut biletele pentru semifinalele Cupei Africii. Prima partida a zilei de vineri, Nigeria – Angola,…

- Programul sferturilor de finala de la Cupa Africii pe Natiuni 2023 este complet dupa ce Africa de Sud a produs surpriza si s-a impus in ultimul meci din faza optimilor de finala cu Maroc, scor 2-0. Cele patru meciuri care vor stabili semifinalistele de la Cupa Africii pe Natiuni 2023 vor avea loc pe…

- Insulele Capului Verde – Mauritania 1-0 si Senegal – Coasta de Fildes 1-1 (4-5 d.l.d) au fost in AntenaPLAY. Surpriza de proportii in faza optimilor. Senegal, nationala lui Sadio Mane, care este si campioana en-titre, a fost eliminata in optimile de finala de la Cupa Africii. Senegal a deschis scorul…

- Egipt – RD Congo 7-8, dupa loviturile de departajare, a fost in AntenaPLAY! Guinea a obtinut si ea calificarea in mod dramatic, dupa ce Bayo a marcat golul victoriei in minutul 90+8. Guineea Ecuatoriala a ratat in minutul 68 un penalty, in conditiile in care era in inferioritate numerica din minutul…