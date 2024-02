Stiri pe aceeasi tema

- Coasta de Fildes – Congo 1-0 si Nigeria – Africa de Sud 1-1 (5-3 d.l.d), meciurile din semifinalele Cupei Africii, au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Nigeria – Coasta de Fildes este finala Cupei Africii. Meciul pentru trofeu se va disputa duminica, de la ora 22:00, in AntenaPLAY. Finala mica, Africa…

- Miercuri, 7 februarie, sunt programate cele doua semifinale la Cupa Africii pe Națiuni: Nigeria – Africa de Sud și Coasta de Fildeș – RD Congo. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau din mai multe meciuri, pentru o singura cota,…

- Cupa Africii pe Națiuni se apropie de faza finala. Nigeria - Africa de Sud și Coasta de Fildeș - DR Congo sunt semifinalele competiției. Partidele vor avea loc pe 7 februarie. Egipt era una dintre naționalele cu pretenții inainte de acest turneu final, dar parcursul naționalei a lasat de dorit. Fara…

- Cupa Africii pe Natiuni: RD Congo si Nigeria s-au calificat vineri in semifinale, trecand in sferturi de Guineea, respectiv Angola, informeaza news.ro.RD Congo a invins Guineea cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Mbemba ’27, Wissa ’65 (penalti) si Masuaku ’82. Pentru Guineea a inscris Bayo,…

- Selectionata statului Mali a invins, marti, cu scorul de 2-1, selectionata Burkina Faso, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, potrivit news.ro.Pentru Mali au marcat Tapsoba (3 - autogol) si Sinayoko (46).Golul echipei din Burkina Faso a fost inscris de Traore…

- Guineea Ecuatoriala s-a calificat in optimile Cupei Africii pe Națiuni, dupa ce a zdrobit luni seara, la Abidjan, Coasta de Fildeș, țara gazda și una dintre favoritele la trofeu. Guineea Ecuatoriala s-a impus cu 4-0 și a caștigat grupa A, cu 7 puncte și golaveraj 9-3. Emilio Nsue (min. 42 și 75), Ganet…

- Echipele nationale din Guineea Ecuatoriala si Nigeria s-au calificat luni in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, dupa victoriile obtinute in meciurile din cadrul grupei A, cu echipele din Coasta de Fildes (4-0), respectiv Guineea-Bissau (1-0).Nigeria s-a impus la limita in meciul de…

- Echipa nationala a Nigeriei a invins joi, la Abidjan, scor 1-0, echipa nationala a Coastei de Fildes, intr-un meci contand pentru etapa a doua din grupa A, in cadrul Cupei Africii pe Natiuni.Prima repriza s-a incheiat fara gol marcat, iar nigerienii au deschis scorul in minutul 55. Victor Osimhen,…