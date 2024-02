Stiri pe aceeasi tema

- Senegal și Coasta de Fildeș au oferit un meci dramatic in optimile de finala ale Cupei Africii pe Națiuni. Campioana en-titre, Senegal, a condus tot meciul datorita golului inscris de Habib Diallo (28 de ani) in minutul 4, dar nu a reușit sa mențina avantajul pana la final. ...

- Reprezentativa Marocului, calificata deja in optimile Cupei Africii pe Natiuni, a invins Zambia cu scorul de 1-0, miercuri seara. Ca urmare a acestui rezultat, Coasta de Fildes, care a terminat grupa A pe locul 3 (3 puncte), s-a calificat in optimi, scrie news.ro.Din grupa F, a Marocului, a acces…

- Coasta de Fildeș a pierdut cu Guineea Ecuatoriala, scor 0-4, in grupele Cupei Africii pe Națiuni. Gazde și printre favoriții turneului, ivorienii risca acum eliminarea inca din faza grupelor. Lotul Coastei de Fildeș prezent la Cupa Africii e evaluat la 334 de milioane de euro pe Transfermarkt, in timp…

- Echipele nationale din Guineea Ecuatoriala si Nigeria s-au calificat luni in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, dupa victoriile obtinute in meciurile din cadrul grupei A, cu echipele din Coasta de Fildes (4-0), respectiv Guineea-Bissau (1-0).Nigeria s-a impus la limita in meciul de…

- Echipa nationala a Nigeriei a invins joi, la Abidjan, scor 1-0, echipa nationala a Coastei de Fildes, intr-un meci contand pentru etapa a doua din grupa A, in cadrul Cupei Africii pe Natiuni.Prima repriza s-a incheiat fara gol marcat, iar nigerienii au deschis scorul in minutul 55. Victor Osimhen,…

- ​Ziua de joi, 18 ianuarie, aduce in prim plan doua partide extrem de tari la Cupa Africii pe Națiuni, cu patru echipe care candideaza pentru caștigarea trofeului și care insumat au caștigat de 16 ori competiția. Coasta de Fildeș va infrunta Nigeria lui Victor Osimhen, in timp ce Egipt și Ghana vor lupta…

- Esteban Orozco, fundașul echipei FC Argeș, a obținut primul punct cu reprezentativa Guineei Ecuatoriale la Cupa Africii pe Națiuni, competiție care se desfașoara in aceasta perioada in Coasta de Fildeș. Fotbalistul violet a fost integralist in confruntarea de duminica, cu Nigeria, terminata la egalitate,…