- Nigeria și Coasta de Fildeș se intalnesc ACUM, in finala Cupei Africii pe Națiuni. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Marea finala a Cupei Africii se va disputa pe Stadionul Olympique Alassane Ouattara, din Coasta de Fildeș. ...

- Nationalele Nigeriei si Coastei de Fildes s-au calificat, miercuri, in finala Cupei Africii pe Natiuni si se vor infrunta pentru trofeu duminica, la Abidjan, informeaza news.ro.Nigeria a invins in semifinale de Africa de Sud, scor 5-3 in urma loviturilor de departajare. La finalul prelungirilor,…

- Atacantul nigerian Victor Osimhen ar putea rata semifinala Cupei Africii pe Natiuni impotriva Africii de Sud, partida programata miercuri. Osimhen are probleme abdominale si nu a zburat luni seara cu restul echipei spre Bouake, unde va avea loc meciul, potrivit news.ro."Medicii echipei au confirmat…

- Cupa Africii pe Natiuni: RD Congo si Nigeria s-au calificat vineri in semifinale, trecand in sferturi de Guineea, respectiv Angola, informeaza news.ro.RD Congo a invins Guineea cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Mbemba ’27, Wissa ’65 (penalti) si Masuaku ’82. Pentru Guineea a inscris Bayo,…

- Guineea Ecuatoriala s-a calificat in optimile Cupei Africii pe Națiuni, dupa ce a zdrobit luni seara, la Abidjan, Coasta de Fildeș, țara gazda și una dintre favoritele la trofeu. Guineea Ecuatoriala s-a impus cu 4-0 și a caștigat grupa A, cu 7 puncte și golaveraj 9-3. Emilio Nsue (min. 42 și 75), Ganet…

- Echipele nationale din Guineea Ecuatoriala si Nigeria s-au calificat luni in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, dupa victoriile obtinute in meciurile din cadrul grupei A, cu echipele din Coasta de Fildes (4-0), respectiv Guineea-Bissau (1-0).Nigeria s-a impus la limita in meciul de…

- Echipa nationala a Nigeriei a invins joi, la Abidjan, scor 1-0, echipa nationala a Coastei de Fildes, intr-un meci contand pentru etapa a doua din grupa A, in cadrul Cupei Africii pe Natiuni.Prima repriza s-a incheiat fara gol marcat, iar nigerienii au deschis scorul in minutul 55. Victor Osimhen,…

- Victor Osimhen, atacantul-vedeta al campioanei Italiei, SSC Napoli, a marcat pentru selectionata Nigeriei in meciul incheiat la egalitate, scor 1-1, cu Guineea Ecuatoriala, duminica la Cupa Africii pe Natiuni la fotbal, pe stadionul Olimpic din Abidjan (Cote d'Ivoire), noteaza Agerpres. Guineea Ecuatoriala…