- Parlamentul European (PE) a lansat luni videoclipul de promovare a alegerilor europene din 6-9 iunie, in cadrul celei de a doua etape a campaniei sale de comunicare care se desfasoara sub sloganul "Foloseste-ti votul. Sau altii vor decide pentru tine".

- Derby-ul FCSB - Rapid, incheiat 2-2, a atras pe Arena Naționala inclusiv figuri din zona politica. Candidatul AUR la Primaria Municipiului București, Mihai Enache, și-a facut un selfie de la Tribuna I, apoi a postat, chiar in timpul meciului, un mesaj cu care a starnit controverse printre urmaritorii…

- 10:34 - Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu au depus listelele cu candidatii comuni la europarlamentare la BEC. La finalul depunerii acestor liste, cei doi au facut scurte declaratii depresa."Am formalizat depunerea listei comune a aliantei PNL-PSD. E o lista care cuprinde o parte din europarlamentari care…

- Alegerile locale din iunie 2024, cuplate cu scrutinul pentru pentru Parlamentul European, vor produce cateva surprize. In primul rand, disputa va fi mai mult despre primarii, consilii locale și Consiliul Județean (CJ) și mai puțin despre europarlamentare. Votul politic este previzibil, dar nu vor lipsi…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus, joi, in transparenta publica, proiectul ordonantei de urgenta – https://t.ly/6JS5x privind masurile avute in vedere pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European si a alegerilor pentru autoritatile administratiei…

- Comasarea alegerilor europarlamentare cu localele au renascut sperantele liberalilor de a obtine un rezultat bun la Parlamentul European prin mobilizarea propriilor primari in campanie.La alegerile europarlamentare din urma cu cinci ani, liberalii au avut motive de sarbatoreaca.PNL obtinea aproape 2,5…

- Presedintele AUR, George Simion, a transmis, joi, din Statele Unite ale Americii, un mesaj cu privire comasarea alegerilor, apreciind ca este ”ininmabinabil”. ”Este un atac asupra democratiei, calca in picioare Constitutia”, a afirmat Simion. Presedintele AUR, George Simion, a transmis, joi, din…

- Republica Moldova este de un „optimism prudent” ca va putea incepe negocierile oficiale de aderare cu Uniunea Europeana inaintea alegerilor din iunie pentru Parlamentul European, a declarat ministrul de externe Mihai Popsoi, intr-un interviu acordat, vineri, agentiei Reuters.