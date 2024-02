Stiri pe aceeasi tema

- AS.ro LIVE | Mihaela Anton si Dan Scurtu sunt invitatii lui Dan Pavel, de la 10:30. Medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de Tineret de la Gangwon la monobob vine alaturi de antrenorul sau pentru a povesti despre performanta sa din Coreea de Sud. Aceasta este prima medalie obtinuta de Romania la…

- Maroc – Africa de Sud 0-2 a fost in AntenaPLAY! Sud-africanii au produs surpriza si s-au calificat in sferturile de finala, dupa victoria cu 2-0 in fata vedetelor din Maroc. Achraf Hakimi, starul lui PSG, a avut sansa de a trimite partida in prelungiri, dar a ratat o lovitura de la 11 metri in minutul…

- Programul sferturilor de finala de la Cupa Africii pe Natiuni 2023 este complet dupa ce Africa de Sud a produs surpriza si s-a impus in ultimul meci din faza optimilor de finala cu Maroc, scor 2-0. Cele patru meciuri care vor stabili semifinalistele de la Cupa Africii pe Natiuni 2023 vor avea loc pe…

- Estrela – Benfica 1-4 si Sporting – Casa Pia 8-0 au fost meciurile zilei AntenaPLAY! Liderul Sporting a facut scorul campionatului. Benfica a facut show in prima partida a zilei din Liga Portugal, dar liderul Sporting a facut scorul campionatului cu Casa Pia. Meciurile s-au vazut LIVE in AntenaPLAY.…

- Egipt – RD Congo 7-8, dupa loviturile de departajare, a fost in AntenaPLAY! Guinea a obtinut si ea calificarea in mod dramatic, dupa ce Bayo a marcat golul victoriei in minutul 90+8. Guineea Ecuatoriala a ratat in minutul 68 un penalty, in conditiile in care era in inferioritate numerica din minutul…

- Nigeria – Camerun 2-0 a fost in AntenaPLAY! Dupa prima zi a optimilor de finala din Cupa Africii pe Natiuni stim si primul sfert de finala al competitiei. Nigeria s-a impus cu 2-0 in meciul cu Camerun, gratie dublei reusite de Lookman. Nigeria se va confrunta cu Angola pentru un loc in semifinalele…

- Echipa nationala a Angolei s-a calificat in sferturile Cupei Africii pe Natiuni dupa ce a invins sambata echipa nationala a Namibiei, scor 3-0. Si Nigeria s-a calificat in sferturi dupa 2-0 cu nationala din Camerun, scrie news.ro.La Bouake, in meciul cu Namibia, Angola a a avut un jucator eliminat…

- Echipa nationala a Nigeriei a invins joi, la Abidjan, scor 1-0, echipa nationala a Coastei de Fildes, intr-un meci contand pentru etapa a doua din grupa A, in cadrul Cupei Africii pe Natiuni.Prima repriza s-a incheiat fara gol marcat, iar nigerienii au deschis scorul in minutul 55. Victor Osimhen,…