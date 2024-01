Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Angolei s-a calificat in sferturile Cupei Africii pe Natiuni dupa ce a invins sambata echipa nationala a Namibiei, scor 3-0. Si Nigeria s-a calificat in sferturi dupa 2-0 cu nationala din Camerun, scrie news.ro.La Bouake, in meciul cu Namibia, Angola a a avut un jucator eliminat…

- Programul de miercuri, din Cupa Asiei | Doua partide de la turneul final din Qatar se vor vedea live, in AntenaPLAY. Ambele partide se vor disputa de la aceeasi ora, anume 13:30. Miercuri se va afla inca o echipa calificata in optimile turneului final din Qatar! Japonia si Indonesia se lupta pentru…

- Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan va fi LIVE VIDEO, 11:30, in AntenaPLAY. Romanca a obtinut calificarea in semifinalele turneului Europe Top 16 Cup dupa doua victorii sambata. Mai intai, Szocs a trecut fara prea mari emotii de Jieni Shao, scor 4-1, dupa care a invins-o in sferturile de finala pe Natalia…

- Selectionerul Senegalului, Aliou Cisse, nu ar fi primit niciun salariu timp de sase luni, potrivit presei locale. Senegalezii urmeaza sa isi apere trofeul la Cupa Africii pe Natiuni (13 ianuarie-11 februarie).Aliou Cisse nu si-ar fi primit salariul din iunie. Staful sau ar fi in aceeasi situatie.…

- David Popovici lupta pentru aur la 100m liber, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni. Campion mondial si european in 2022 la 100 de metri in bazin lung, Popovici va incerca sa isi adauge in palmares si titlul european in bazin scurt. Finala lui David Popovici este in sesiunea…

- S-a aflat care este programul zilei de sambata de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023. Competitia poate fi urmarita in direct in AntenaPLAY! David Popovici va lupta pentru medalia de aur in proba de 200 de metri liber si va intra in calificari la 100 de metri liber. Finala lui David…

- Mark Allen a starnit hohote de ras dupa ce a castigat finala Champion of Champions 2023, in direct in AntenaPLAY. Sportivul in varsta de 37 de ani nu i-a dat nicio sansa lui Judd Trump si s-a impus cu 10-3. Nord-irlandezul a castigat pentru a doua oara Champion of Champions si s-a alaturat unei liste…

- Judd Trump – Barry Hawkins 6-3 si s-a calificat in finala Champion of Champions 2023. Trump va lupta pentru marele trofeu cu invingatorul dintre John Higgins și Mark Allen. Partida va sambata, de la 21:00, live in AntenaPLAY. Judd Trump a avut un start de meci fabulos. A castigat primele 5 frame-uri…