- Anghel Iordanescu a avut o reactie fabuloasa, dupa ce Gica Hagi a invins-o pe Rapid. Fostul selectioner a declarat ca prin victoria obtinuta de Farul, „Regele” i-a facut cadou finului Gigi Becali titlul in Liga 1. FCSB se poate distanta la sapte puncte fata de rivala Rapid, dupa ce giulestenii au fost…

- Toto Wolff a oferit o reacție tranșanta, dupa ce Red Bull a dominat Marele Premiu al Bahrainului. Șeful Mercedes a dezvaluit cu ce probleme s-au confruntat piloții echipei germane, in timpul primei curse a sezonului de Formula 1, cursa care a fost caștigata de Max Verstappen. Formula 1, Formula 2 și…

- Gigi Becali a lansat o serie de ironii pentru parcursul perfect al Rapidului din 2024. Becali a adus din nou in discutie conceptul de „omenie” in fotbalul romanesc. Gigi Becali a spus ca nu ii mai vrea pe cei de la Hermannstadt in playoff si ca ii prefera pe cei de la Sepsi, Otelul sau […] The post…

- Dani Coman a venit in Giulesti, acolo unde a evoluat ca jucator, in tricoul Rapidului. Iata marturisirea lui Dani Coman dupa ce Hermannstadt a fost invinsa de Rapid. Dani Coman s-a aratat multumit de evolutia echipei sale, chiar daca Hermannstadt a pierdut cu 2-0 cu Rapid. „Sunt sentimente ciudate pe…

- Ion Tiriac a avut o reactie vehementa dupa audierea Simonei Halep la TAS. Halep a fost audiatA timp de 3 zile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne in cazul de dopaj in care a fost suspendata 4 ani. Ion Tiriac spune ca proba de sange care i-a fost recoltata a fost „maltratata” in […] The…

- Marius Lacatus a avut o reactie vehementa dupa sondajul care arata ca 1 din 3 romani tine cu FCSB. Fostul mare fotbalist al Stelei e deranjat ca nu apare in sondaj clubul Armatei. „Fiara” a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua in 1986. Marius Lacatus a incercat sa gaseasca o explicatie pentru…

- Mihai Stoica a avut o reactie vehementa in scandalul declansat de derapajul rasist al lui Dorinel Munteanu. Oficialul FCSB-ului crede ca antrenorul Otelului a avut o exprimare nefericita. Mihai Stoica a amintit de declaratia lui Alexandru Albu, care a spus ca e de etnie roma si ca simte ca are o chimie…

- Dorinel Munteanu a fost criticat in direct dupa derapajul rasist la adresa fanilor Rapidului. Antrenorul Otelului Galati a avut o reactie incredibila la finalul meciului din Giulesti, din etapa a 24-a a Ligii 1. „Unii suporteri au fost mai bronzati”, a fost declaratia controversata facuta de fostul…