Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen, pilotul olandez al scuderiei Red Bull, a inceput cu dreptul noul sezon din Campionatul Mondial de Formula 1, dupa ce s-a impus, sambata, in Marele Premiu al Bahrainului, desfașurat pe circuitul de la Sakhir. Plecat din pole position, campionul mondial din ultimele trei sezoane a dominat…

- Piloții Mercedes au terminat pe locurile 5 (George Russell) și 7 (Lewis Hamilton) in Marele Premiu de Formula 1 din Bahrain, iar Toto Wolff a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat echipa sa pe circuitul Sakhir.

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Bahrainului, prima cursa a sezonului 2024 din Campionatul Mondial de Formula 1, desfasurata sambata pe circuitul de la Sakhir.

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Bahrainului, prima cursa a sezonului 2024 din Campionatul Mondial de Formula 1, desfasurata sambata pe circuitul de la Sakhir. Campionul mondial en titre, plecat din pole position, a dominat cursa de la un capat la altul, obtinand…

- Max Verstappen de la Red Bull a avut o prestație excelenta in calificari și a obținut pole position pentru Marele Premiu al Bahrainului, care deschide sezonul, scrie BBC.Campionul mondial a fost cu 0,228 secunde mai rapid decat Charles Leclerc de la Ferrari. George Russell de la Mercedes a…

- Spaniolul Carlos Sainz de la echipa Ferrari a dominat in cea de-a treia sesiune de antrenamente libere inaintea Marelui Premiu al Bahrainului, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, desfașurata vineri pe circuitul Sakhir, conform informațiilor furnizate de AFP. Sainz a fost urmat de compatriotul…

- Cu 860 de puncte adunate de Max Verstappen și Sergio Perez in 2023, Red Bull se lauda cu cel mai dominant sezon inregistrat vreodata de un constructor in Formula 1. Succesul rasunator din acest an vine, totuși, la pachet cu cheltuieli insemnate pentru echipa licențiata in Austria. Pe 24 septembrie,…