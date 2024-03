Stiri pe aceeasi tema

- Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a marturisit inainte de meciul cu FCSB ca echipa sa joaca pe prima dubla fiecare etapa din play-off # El spera intr-o victorie-surpriza pe Arena Naționala și refuza sa-l lase pe Marius Ștefanescu sub comanda lui Gigi Becali # A tratat cu ironie acuzațiile dinspre…

- Absențele lui Marius Ștefanescu (25 de ani) din partidele cu FCSB au fost puse la indoiala recent de catre Victor Angelescu, finanțatorul celor de la Rapid, chiar inaintea duelului din aceasta seara, in care roș-albaștrii o vor intalni pe Sepsi, pe teren propriu. FCSB - Sepsi se joaca duminica, de la…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, i-a raspuns in termeni duri lui Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului. FCSB - Sepsi are loc de la 21:00, liveTEXT pe GSP și la TV pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 De unde a pornit totul? Victor Angelescu a acuzat ca Sepsi și FCSB s-au…

- Gigi Becali si-a recunoscut vina in umilinta istorica cu Rapid. Patronul de la FCSB ar fi vrut sa joace Chiriches, insa cei din staff i-au transmis ca nu are ritm de joc. Dupa ce FCSB a pierdut clar derby-ul cu Rapid, Gigi Becali a recunoscut ca a gresit tactica si ca trebuia sa joace la […] The post…

- Gigi Becali este gata sa revina pe stadion si se pregateste sa organizeze o petrecere fara precedent pe Arena Nationala. Patronul FCSB-ului e convins ca nu mai poate rata titlul si vrea sa sarbatoreasca pe bolidul sau de lux, inconjurat de fani. Latifundiarul din Pipera a decis sa vada de la oficiala…

- Gigi Becali a lansat o serie de ironii pentru parcursul perfect al Rapidului din 2024. Becali a adus din nou in discutie conceptul de „omenie” in fotbalul romanesc. Gigi Becali a spus ca nu ii mai vrea pe cei de la Hermannstadt in playoff si ca ii prefera pe cei de la Sepsi, Otelul sau […] The post…

- Echipa franceza PSG a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Brest, in etapa a 19-a din Ligue 1. Parizienii au deschis scorul in minutul 38, cand Bradley Barcola l-a servit cu un assist pe Marco Asensio si acesta a inscris. Gazdele au intrat la pauza cu avantaj…

- Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a anunțat ceea ce i-a transmis noul antrenor al covasnenilor, Bernd Storck: ”Nu pleaca nimeni de la echipa, momentan, nu vine nimeni. Am ințeles ca Dinamo l-ar vrea pe Aganovic, dar nu cred ca Adnan nu mai vrea sa stea aici” Sepsi l-a adus la finalul lunii noiembrie…