Stiri pe aceeasi tema

- Laude la scena deschisa din partea lui Mihai Stoica pentru un „tricolor”, dupa Columbia – Romania 3-2. Managerul general de la FCSB s-a declarat cucerit de Dennis Man, pe care il considera cel mai bun jucator roman, la ora actuala. Dennis Man traverseaza o forma de vis, in acest sezon, fiind golgheter…

- Laszlo Dioszegi a avut un raspuns genial la acuzatiile de „omenie” cu FCSB. Patronul covasnenilor a spus ca el „face zilnic blaturi”, dar la brutaria si cofetaria pe care le detine. Victor Angelescu a fost cel mai vocal om din fotbal inainte de FCSB – Sepsi. Actionarul minoritar a acuzat faptul ca Marius…

- Gigi Becali si-a recunoscut vina in umilinta istorica cu Rapid. Patronul de la FCSB ar fi vrut sa joace Chiriches, insa cei din staff i-au transmis ca nu are ritm de joc. Dupa ce FCSB a pierdut clar derby-ul cu Rapid, Gigi Becali a recunoscut ca a gresit tactica si ca trebuia sa joace la […] The post…

- Gigi Becali este gata sa revina pe stadion si se pregateste sa organizeze o petrecere fara precedent pe Arena Nationala. Patronul FCSB-ului e convins ca nu mai poate rata titlul si vrea sa sarbatoreasca pe bolidul sau de lux, inconjurat de fani. Latifundiarul din Pipera a decis sa vada de la oficiala…

- Razvan Lucescu a fost dat peste cap dupa infrangerea dramatica suferita de PAOK in semifinalele Cupei Greciei. Echipa romanului a fost eliminata de Panathinaikos dupa un gol primit in minutul 120+9 si dupa ce jucatorii sai au ratat patru lovituri de departajare. A fost dramatism total in meciul Panathinaikos…

- FCU Craiova – CFR Cluj 1-3 a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Golurile clujenilor au fost marcate de El Kaddouri, Birligea și Muhar. Pentru olteni a marcat Baeten. Dupa acest rezultat, FCU Craiova este pe locul 12 in Liga 1, […] The…

- Adi Mutu a transmis un mesaj razboinic si anunta o lupta nebuna pentru castigarea Ligii 1. „Briliantul” a avut prima reactie dupa ce CFR Cluj a castigat meciul cu FCU Craiova, scor 3-1, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El […] The post…

- Fanii lui FCU Craiova au aprins torte si au facut show la ultimul antrenament oficial inaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 24-a a Ligii 1, care va fi vineri, de la ora 20:00, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oltenii lui Mititelu sunt neinvinsi in ultimele cinci meciuri cu „cainii” si isi doresc sa…