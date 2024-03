Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru șoferi. Șeful CNAIR a anunțat cand se deschide Drumul Expres DEx 16, care face legatura intre Centura Oradea și Autostrada A3. „Circulația pe DEx 16 se deschide luna aceasta (martie 2024)!Pe cei 18,96 de km lucrarile au ajuns la 96%.Proiectul cu o valoare de 545,9…

- Legea, numita Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, a fost introdusa pe 5 martie. Doua zile mai tarziu, aceasta era deja votata in unanimitate de Comisia pentru Energie si Comert. Pentru ca este controlata de un adversar strain, legea se refera la TikTok ca la o amenintare…

- Consilierii au aprobat, joi, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Vaslui, depunerea unui proiect privind amenajarea unui parc fotovoltaic in valoare de aproximativ 18 milioane de lei. Proiectul va fi depus in cadrul apelului pentru solicitanti din sectorul public ‘Sprijinirea…

- CNAIR a anunțat ca a fost semnat contractul de Fezabilitate pentru demararea lucrarilor de modernizare pe Transfagarasan , cea mai spectaculoasa șosea din Romania. Investitie de peste 8 milioane de lei pe Transfagarasan. A fost semnat un contract de 8,4 milioane de lei, pentru gasirea de solutii care…

- ”Inca un pas important pentru modernizarea Transfagarasanului! Am semnat astazi Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate – documentatia de avizare a lucrarilor de interventii – pentru sectorul DN 7 C cuprins intre km 104+000 si km 130+800”, a scris, marti, pe Facebook, Cristian Pistol.…

- Presedintele PNL Giurgiu, europarlarmanetarul Dan Motreanu, anunta, miercuri, ca studiul de fezabilitate pentru construirea unui nou pod peste Dunare intre Giurgiu si Ruse, in valoare de 7 milioane de euro, va fi finantat de Comisia Europeana. ”Comisia Europeana va finanta studiul de fezabilitate…

- ”Firma SPECIALIST CONSULTING SRL a castigat contractului pentru elaborare Studiului de Fezabilitate necesar construirii celor doua noduri rutiere de descarcare de pe Drumul Expres Craiova – Pitesti (DX12) pe DN65 (Colonesti), judetul Olt si DJ659 (Suseni), judetul Arges. Contractul are o valoare de…

- „Lucrarile pe tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova-Pitești (DEx12) sunt foarte aproape de finalizare! Circulația pe cei 31,75 Km dintre Valea Mare și Colonești va putea fi deschisa saptamana aceasta, cu 6 luni mai devreme fața de termenul contractual”, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR,…