Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, vineri, care este situatia la Compania Nationala de Investitii Rutiere, care nu are director si nici buget. “E o chestiune de zile sa mai accept situatia de acolo. S-a facut selectie pe 109 (OUG 109/2011 – n.r.). In acest moment, ministerul nu are foarte multa responsabilitate.…

- „Circulatia pe DEx 16 (Oradea- A3) se deschide luna aceasta (martie 2024)! Pe cei 18,96 de km lucrarile au ajuns la 96%. Proiectul cu o valoare de 545,9 milioane de lei (fara TVA), finantat prin Fonduri Europene Nerambursabile, a fost construit in termenul contractual”, a scris Cristian Pistol, luni…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, ca lucrarile la lotul 3 dintre Ploiesti si Buzau al autostrazii A7 au fost intarziate cu un an si jumatate, Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) ajungand la aceeasi solutie ca si Compania Nationala de Administrare a…

- ”In prezenta comisarului Thierry Breton, presedintia belgiana a Consiliului UE a organizat o dezbatere despre viitorul pietei unice. Piata unica are certe avantaje pentru toate statele membre. Economia romaneasca a crescut de peste 3 ori de la aderarea din 2007”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca isi mentine promisiunea facuta la sfarsitul anului 2022 conform careia in anii 2023 si 2024 Romania va avea 250 de noi kilometri de autostrada si drum expres, transmite News.ro. In prezent, sunt finalizati 88 de kilometri din totalul de 250 promisi…

- „Pe data 1 martie incep lucrarile si pe Lotul 3 al Autostrazii Moldova (A7)! Asocierea de constructori turci are la dispozitie 1,09 miliarde de lei (fara TVA) si 20 de luni pentru constructia celor 13,90 km de autostrada”, a scris Sorin Grindeanu, marti pe Facebook. Ministrul Transporturilor a mai spus…

- Inca 8,7 kilometri din Autostrada de Centura Bucuresti au fost dati in trafic sambata, realizandu se astfel legatura rutiera la profil de autostrada intre DN5 Jilava 1 Decembrie si DN6 Bragadiru Cornetu pe semi inelul sudic al A0, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu,…

- Inca 8,7 kilometri din Autostrada de Centura Bucuresti au fost dati in trafic sambata, realizandu-se astfel legatura rutiera la profil de autostrada intre DN5 (Jilava/1 Decembrie) si DN6 (Bragadiru/Cornetu) pe semi-inelul sudic al A0, a anuntat sambata ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin…