Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea i-a facut praf pe dinamoviști, dupa ce au acuzat arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj. Fostul mare portar al echipei naționale nu a fost impresionat de discursul „cainilor”. Dinamo a fost umilita de CFR Cluj, in Gruia. „Cainii” au pierdut meciul cu 0-4, insa Razvan Patriche și Andrei Nicolescu…

- Gigi Becali a dezvaluit de ce nu are nevoie de varf la FCSB. Patronul ros-albastrilor nu si-a pierdut increderea dupa remiza fara goluri de pe terenul celor de la U Cluj si a dat vina pe virusul care i-a afectat pe mai multi jucatori de la FCSB pentru prestatia de luni seara. Intrebat despre Darius…

- Omar El Kaddouri s-a descatușat dupa ce nu a mai fost titular de 9 luni și a marcat primul gol la CFR Cluj. Jucatorul din Maroc a vorbit despre partida din Banie. Partida dintre FCU Craiova și CFR Cluj a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Duelul din Banie a […] The post Omar El…

- Adi Mutu a transmis un mesaj razboinic si anunta o lupta nebuna pentru castigarea Ligii 1. „Briliantul” a avut prima reactie dupa ce CFR Cluj a castigat meciul cu FCU Craiova, scor 3-1, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El […] The post…

- Mihai Stoica a dezvaluit singura echipa pe care FCSB trebuie sa o evite in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este mai aproape ca niciodata sa castige primul titlu dupa o pauza de 9 ani si sa ajunga in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este lider in Liga 1, cu 9 puncte peste CFR Cluj si Rapid.…

- Ilie Dumitrescu a oferit un verdict, dupa debutul lui Adrian Mutu la CFR Cluj. Fostul international a declarat ca antrenorul si-a pus imediat amprenta la formatia din Gruia, dat fiind faptul ca a schimbat sistemul de joc inca de la primul meci. De asemenea, „Mister” a avut doar cuvinte de lauda la adresa…

- . Legenda clubului Steaua București a analizat șansele echipei din Gruia, care este, in momentul de fața, la 11 puncte de liderul FCSB. Adrian Mutu a devenit antrenorul „feroviarilor” dupa ce Andrea Mandorlini a fost dat afara. Italianul l-a enervat la culme pe Neluțu Varga dupa eșecul cu FC Botoșani,…

- CFR Cluj a inceput prost anul 2024 și a pierdut incredibil in Superliga pe terenul ultimei clasate FC Botoșani, scor 1-0. CFR Cluj se pregatește sa puna capat colaborarii cu Andrea Mandorlini dupa ce echipa a suferit o infrangere inexplicabila in fața formației de la Botoșani, cu scorul de 1-0, in Superliga…