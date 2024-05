Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim brut garantat in plata va crește la 3.700 de lei de la 1 iulie 2024, o creștere cu 12,12% fața de nivelul actual de 3.300 de lei, potrivit unui proiect de hotarare de guvern (HG) publicat marți in dezbatere de Ministerul Muncii. Luand in calcul ca 200 de lei sunt netaxați, un angajat…

- Proiectul privind salariul minim prevede ca nu vor exista diminuari salariale iar formula care va fi stabilita va tine cont, printre altele, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii, potrivit secretarului de stat din Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu.

- Ministerul Muncii lucreaza la o formula ce va fi stabilita pentru salariul minim brut pe tara garantat in plata si care va tine cont de puterea de cumparare, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii.

- Ministerul Muncii trebuie sa stabileasca o noua formula de calcul pentru salariul minim brut garantat in plata, ținand cont de criteriile cerute de Comisia Europeana prin Directiva 2041/2022.

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, saptamana viitoare va avea loc Consiliul National Tripartit la Palatul Victoria, sedinta in care patronatele, sindicatele si premierul Marcel Ciolacu vor stabili modul in care va creste salariul minim , dar si data de la care se va aplica aceasta crestere.In ultima…

- Salariul minim european devine obligatoriu pentru toate țarile din Uniunea Europeana. Cel mai tarziu ar trebui sa intre in vigoare in 15 noiembrie. In Romania, salariul minim european intra in vigoare la 1 iulie. Atunci, acesta va crește de la 3300 lei brut la 3700 lei brut. In aceasta vara va fi, așadar,…