- Gabriela Pițigoi și Valentin, foști conucrenți in sezonul 6 Mireasa, au devenit parinți de curand. Recent, tanara a facut publica o fotografie in care apare alaturi de micuțul ei, Tudor Gabriel. Ipostaza emoționanta in care au fost surprinși cei doi.

- De curand, s-a zvonit ca Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, ar avea o noua iubita, mai exact pe nimeni alta decat Luiza, o fosta concurenta din același sezon. Madi a confirmat ca a auzit aceste speculații, dand de ințeles ca știa de presupusa relație. In schimb, Luiza a fost deranjata ca s-a spus ca ar…

- Dupa anunțul desparțirii de Sergiu, Madi face noi declarații despre separarea de cel cu care urma sa se casatoreasca. Ce spune finalista de la Mireasa, sezonul 8. Mai exista sau nu șanse de impace intre ea și fostul concurent?

- Valentin a primit un bilețel de la fosta iubita, cea despre care spunea ca o ”iubește” in clipul de prezentare. ”La mulți ani, viața mea. Sa fii fericiti”, i-a scris fosta partenera.

- Madi, finalista de la Mireasa, sezonul 8, a facut noi declarații despre desparțirea de Sergiu. Fosta concurenta a dezvaluit ca s-ar fi separat de partenerul ei de cand a plecat de la Mediaș și a spus, de ce s-ar fi produs, de fapt, ruptura dintre ei.

- Anunțul desparțirii dintre Madi și Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, a starnit o mulțime de reacții. Dupa ce fostul concurent a confirmat separarea, și tanara a avut o prima reacție. Doar ca, intre timp, s-ar fi trezit cu o mulțime de comentarii negative.

- Madi de la Mireasa, sezonul 8, nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Fosta concurenta a emsiunii de la Antena 1 se confrunta cu probleme grave de sanatate și de mai bine de doua saptamani se afla internata la spital. Iata Care este starea de sanatate a lui Madi!

- Dupa reacția pe care a avut-o Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, Madi, partenera acestuia, a facut lumina și le-a prezentat fanilor sai situația cu care se confrunta. Iata cum se simte tanara acum, dupa ce in urma cu cateva zile a ajuns de urgența la spital!