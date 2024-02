Stiri pe aceeasi tema

- Hatice și Mihai sunt unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa, sezonul 7. Evoluția lor in casa a fost una care a ajuns la sufletul publicului, astfel ca, in finala competiției de la Antena 1, cei doi au ales sa iși spuna marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila. Astazi a fost o zi speciala pentru…

- Pareau ca sunt mai fericiți ca niciodata, dar de curand au anunțat desparțirea. Sergiu a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu Madi, dupa o perioada in care s-a zvonit ca ar exista probleme intre cei doi.

- De curand, Gabriela Pițigoiu, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 6, a publicat o imagine cu fiul sau, pe pagina ei de Instagram. Baiețelul tinerei și al lui Valentin Harle a implinit patru luni. Iata mesajul emoționant pe care l-a transmis Gabriela Pițigoiu!

- Vlad pe Catalina de la Mireasa, sezonul 7, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cand au parasit casa "Mireasa". De curand, cei doi au aniversat 11 luni de relație. Iata cum a surprins-o fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 pe partenera sa cu aceasta ocazie!

- Gabriela Pițigoiu de la Mireasa, sezonul 5, și-a incantat fanii, de curand, cu o noua fotografie in care apare alaturi de micuțul ei, Tudor. Iata imaginea emoționanta postata de fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1. Cat de mult seamana micuțul cu tanara mamica.

- Ioana și Marius sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit o familie. Cei doi se bucura de primele sarbatori petrecute impreuna in calitate de soț și soție, dar nici fanii nu au uitat de cuplul pe care l-au susținut pe cand foștii concurenți erau in casa Mireasa.

- In spiritul sarbatorilor de iarna, Madi și Sergiu, cuplul care a fermecat telespectatorii in sezonul 8 al emisiunii martimoniale "Mireasa", continua sa impartașeasca momente dulci și pline de iubire, demonstrand ca adevarata victorie a fost faptul ca ei s-au gasit.