Stiri pe aceeasi tema

- Madi de la Mireasa, sezonul 8, a luat o decizie care i-a bucurat pe fani! Dupa desparțirea de Sergiu, tanara a decis sa iși puna viața in ordine, astfel ca are in plan sa se lanseze in afaceri. Iata despre ce este vorba!

- Gabriela Pițigoi și Valentin, foști conucrenți in sezonul 6 Mireasa, au devenit parinți de curand. Recent, tanara a facut publica o fotografie in care apare alaturi de micuțul ei, Tudor Gabriel. Ipostaza emoționanta in care au fost surprinși cei doi.

- Valentin a primit un bilețel de la fosta iubita, cea despre care spunea ca o ”iubește” in clipul de prezentare. ”La mulți ani, viața mea. Sa fii fericiti”, i-a scris fosta partenera.

- Madi, finalista de la Mireasa, sezonul 8, a facut noi declarații despre desparțirea de Sergiu. Fosta concurenta a dezvaluit ca s-ar fi separat de partenerul ei de cand a plecat de la Mediaș și a spus, de ce s-ar fi produs, de fapt, ruptura dintre ei.

- Au format unul dintre cele mai indragite cupluri din casa Mireasa, in sezonul 5, dar s-a zvonit ca s-ar fi desparțit de mai multe ori. Sabrina și Perneș au vorbit, de curand, despre relația lor, dar și despre presupusa sarcina, asta dupa ce, in urma cu cateva luni, tanara s-a afișat cu o burtica suspecta.

- Daria și Adrian de la Mireasa, sezonul 8, sunt doi dintre cei mai controversați foști concurenți. In urma cu puțin timp, chiar tanara a vorbit despre cum se ințelege cu mama iubitul ei, dupa parasirea competiției de la Antena 1. Iata ce declarații a facut Daria!

- De curand, Gabriela Pițigoiu, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 6, a publicat o imagine cu fiul sau, pe pagina ei de Instagram. Baiețelul tinerei și al lui Valentin Harle a implinit patru luni. Iata mesajul emoționant pe care l-a transmis Gabriela Pițigoiu!

- Daria și Adrian nu au mai facut live, așa cum i-au obișnuit pe telespectatorii emisiunii Mireasa. De aceea, aceștia au presupus ca s-a intamplat ceva cu ei. Fosta concurenta din sezonul 8 a lamurit situația.